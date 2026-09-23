Illa felicita a Oriol Pla por el Premio Nacional de Teatro: "Un reconocimiento más que merecido"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado al actor Oriol Pla por el Premio Nacional de Teatro 2026 recibido este miércoles: "Un reconocimiento más que merecido a su talento", ha destacado el presidente.

En un apunte en X este miércoles ha subrayado que es también un reconocimiento a su "compromiso y capacidad de llevar la escena a nuevos territorios".

Pla ha obtenido este premio, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros, por su interpretación en la obra 'Gula (Gola)'.