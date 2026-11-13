Illa felicita a Rosalía tras conseguir 6 Latin Grammy: "Eres un orgullo para Catalunya"

Rosalía arrasa en los Latin Grammy 2026: Lista completa de ganadores - CONTACTO

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado este viernes a la cantante Rosalía tras conseguir 6 premios en la 27 gala Latin Grammy, entre ellos a mejor canción por 'La Perla' y mejor álbum por 'LUX': "Eres un orgullo para Catalunya", ha dicho Illa.

Para el presidente catalán, "'LUX' no deja de sorprender en todo el mundo", ha afirmado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Además de mejor canción y álbum, la cantante también ha sido galardonada en otras cuatro categorías: la de mejor canción pop ('La perla'), mejor álbum alternativo ('LUX') y mejor video musical de formato corto ('Sauvignon Blanc'), además de recibir otro galardón a la ingeniería de su disco.