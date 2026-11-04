Illa, Fink (BlackRock) y Fainé (Cede) participan en el 25 Congreso de Directivos Cede

El vicepresidente de la Fundación Cede, Ramón Adell - Europa Press

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ceo de BlackRock, Larry Fink, y el presidente de la Fundación Cede y de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé, participarán en la 25 edición del Congreso de Directivos Cede, que se celebra el 26 de noviembre en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona.

Lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el vicepresidente de la Fundación Cede, Ramón Adell, en una rueda de prensa junto a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay.

Adell ha explicado que el lema del congreso es 'Crear valor, construir futuro' y que prevén que se llene todo el aforo del Palau de Congressos, que es de unas 2.000 personas, y ha explicado que también lo retransmitirán en abierto por Internet.

Ha subrayado que es una edición especial, ya que se cumplen 30 años de la fundación de Cede y 25 del primer congreso, y ha recordado que el proyecto de la entidad es "aunar a todas las asociaciones de directivos".

"'Crear valor, construir futuro' expresa una responsabilidad con la economía y la sociedad", ha dicho Adell, que ha añadido que crear valor es innovar, mejorar la productividad y construir empresas sólidas, y que construir futuro significa que el esfuerzo se traduzca en inversión, empleo de calidad y oportunidades para las nuevas generaciones.

En paralelo, se celebrará la jornada Talento en Crecimiento, que está previsto que reúna a unos 600 jóvenes en un encuentro con "carácter de continuidad".

Gay ha añadido que "las empresas son esenciales para generar riqueza, impulsar innovación y crear oportunidades" y que su contribución a la sociedad también se expresa en la confianza que generan, las personas que forman y la toma de decisiones más allá de los resultados inmediatos.

PROGRAMAS

La jornada se iniciará con la apertura de la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, junto a Gay y Fainé, seguida de una charla con el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y el exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

Seguidamente, se realizará una conversación entre el ex primer ministro italiano Enrico Letta y el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, y un encuentro entre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y el presidente de KPMG España, Juanjo Cano.

También participan el presidente de Aena, Maurici Lucena, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, seguidos del ceo de CriteriaCaixa, José María Méndez, y el ceo de ACS, Juan Santamaria.

El ceo de Veolia España, Daniel Tugues, compartirá una conversación con el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, antes de una conferencia del partner de Investindutrial, Carlo Bonomi.

Tras él, hablarán la presidenta de Deloitte España, Ana Torrens, y el director del BSC, Mateo Valero, seguidos de Fink, y de una charla con la presidenta de Airbus, Amparo Moraleda y el ceo de PayPal, Enrique Lores, y la clausura irá a cargo de Illa y Adell.

ELECCIONES

Preguntado por la coincidencia con las elecciones generales, que se harán el 29 de noviembre, Adell ha dicho que no tienen previsto hacer ningún pronunciamiento político "y mucho menos esa semana".

"El directivo no hace política, lo que quiere es estabilidad y tener previsión a medio y largo plazo para tomar decisiones con seguridad", ha dicho.