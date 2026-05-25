Illa se hace un 'selfie' con Bad Bunny visitando la Sagrada Família

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a Bad Bunny en la Sagrada Família de Barcelona - INSTAGRAM DEL PRESIDENTE SALVADOR ILLA

BARCELONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha compartido este lunes en su cuenta de Instagram un 'selfie' con el cantante puertorriqueño Bad Bunny visitando la Sagrada Familia de Barcelona.

En el pie de foto, Illa ha agradecido al cantante elegir Barcelona para iniciar la gira europea del tour de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', y, según fuentes del Govern, el cantante quería ver la Sagrada Família antes de irse de la capital catalana.

Bad Bunny ha ofrecido dos conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona haciendo repaso de los éxitos de su último disco, así como de sus álbumes anteriores.