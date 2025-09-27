Illa, Hernández y Vila visitan La Setmana del Llibre en Català

Illa, Hernández y Vila visitan la 43a edición de La Setmana del Llibre en Català - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los consellers de Cultura y de Política Lingüística, Sònia Hernández y Francesc Xavier Vila, han visitado este sábado la 43a edición de La Setmana del Llibre en Català.

Han visitado los estands de la feria, que se celebra en el Passeig de Lluís Companys de Barcelona hasta este domingo, informa la Generalitat en un comunicado.

Hay 93 casetas y 312 expositores entre editoriales, librerías e instituciones, y más de 300 propuestas de actividades para jóvenes y adultos, así como para un público familiar.