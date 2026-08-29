Illa inaugura el CAP de Almenar (Lleida) criticando el discurso "populista" contra los impuestos

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa, en el Palau de la Generalitat, a 31 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa ha hecho balance del curso político antes de las vacaciones estivales. - David Zorrakino - Europa Press

LLEIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la inversión en sanidad y la fiscalidad para impulsar edificios como el nuevo CAP de Almenar (Lleida) y ha criticado el discurso "populista" contra los impuestos.

"Estoy un poco cansado de este discurso muy simplista, muy oportunista, déjenme decirlo con todas las letras, populista", ha dicho este sábado durante la inauguración del nuevo CAP de Almenar, junto a la consellera de Salud, Olga Pané; la alcaldesa de Almenar, Maria Teresa Malla; el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, y el director de ABS Alfarràs-Almenar, Josep Cardona.

El CAP, que ha costado 3,3 millones de euros aportados por el Ministerio de Sanidad, funciona desde el 13 de julio y da atención a las personas de Alfarràs, Alguaire, Algerri e Ivars de Noguera.

Illa ha explicado que el edificio está pensado para la gente que trabaja allí y lo usa, porque el arquitecto "ha priorizado que el espacio de trabajo sea cómodo".

Asimismo, ha destacado que se ha puesto el acento en la sostenibilidad energética, ya que este CAP es el primero en Catalunya en combinar energía fotovoltaica y geotermia.

El presidente también ha recordado que actualmente Catalunya está haciendo obras en 57 centros de atención primaria, 26 de estos nuevos: "Estamos haciendo una actuación importante en infraestructura sanitaria".

"Debemos tener valentía para poder reformar, para adaptarnos a los cambios, para poder tener los recursos, pero también debemos ser conscientes de que tenemos un muy buen sistema de salud", ha reivindicado.

PANÉ

Pané ha felicitado a los profesionales del CAP y ha asegurado que este es uno de los centros mejor valorados de toda Catalunya, donde los pacientes están más satisfechos de la atención que reciben.

En este sentido, ha valorado el sistema sanitario del país: "No es común ver sistemas sanitarios como este, no es común. Y no es que no sea común en África, no es común en Francia, no es común en Alemania".

"Por supuesto, en Estados Unidos fliparían con un servicio de atención como el nuestro", ha añadido.

La consellera también ha defendido la apuesta por la atención primaria, ya que "hace una aportación central al sistema, porque realiza la prevención" y además hace de filtro para reducir los pacientes que llegan al hospital.

MALLA, CRESPÍN Y CARDONA

Por su lado, Malla ha destacado que este CAP era muy esperado por la población y ha celebrado la inversión en el nuevo equipamiento: "Han pasado 9 años de trabajo, no ha sido fácil".

Crespín ha dicho que el sistema público de salud no se construye solo con un CAP como este y no se construirá solo con un hospital, sino que es la suma de diferentes piezas: "Es esta la voluntad del Gobierno de España, generar ese ecosistema de relación y de trabajo conjunto para que haga posible equipamientos como el de hoy".

Cardona ha subrayado los retos de la ruralidad, como la dificultad para encontrar nuevos profesionales, pero también sus fortalezas, como la proximidad: "Es la convicción de que cualquier persona, viva donde viva, merece una atención sanitaria accesible, equitativa y adecuada".