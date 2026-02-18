Illa inaugura la nueva sede del SEM, "joya de la corona" del estado del bienestar en Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguración del nuevo Espai SEM Granvia - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Empezó a construirse en junio de 2023 y puede albergar a más de 700 trabajadores L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurado este miércoles la nueva sede del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) --Espai SEM Granvia-- como la "joya de la corona" de un sistema de proteción de salud público y del estado del bienestar en Catalunya, por la calidad de sus profesionales y equipos especializados.

Así lo ha dicho en el edificio ubicado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto al alcalde, David Quirós; la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y la de Salud, Olga Pané, así como la directora del SEM, Anna Fontquern, que ha calificado de "éxito logístico" el traslado de la antigua sede al nuevo edificio sin tener que interrumpir su actividad.

La nueva sede, que empezó a constituirse en julio de 2023 junto al Institut Català d'Oncologia (ICO), se trata de un edificio de 6 plantas que contará con más de 700 profesionales de diversas áreas del SEM.

Además, se ubica en una superficie de 22.500 m2 en terrenos de propiedad de la Generalitat, dentro del recinto del Hospital Duran i Reynals y junto a la Granvia de L'Hospitalet.

Las nuevas instalaciones cuentan con una Central de Coordinació Sanitària (CECOS), una base operativa, aula de formación, una sala de crisis, espacios de oficinas, así como la sala 112, donde se canalizan las llamadas de emergencias, y el espacio logístico que alberga los vehículos del SEM.

NUEVA SALA CAT112

El edificio también alberga una nueva sala del CAT112 para las llamadas de emergencia al teléfono 112, que sustituye al espacio ubicado en la antigua sede del SEM, y que se suma a la de Reus (Tarragona).

El CAT112 está operativo desde hace semanas y supone un incremento de su capacidad operativa respecto a la antigua sede del SEM, ya que se ha ampliado el número de posiciones de sala, pasando de 45 a 66, y que se podrán incrementar con 20 profesionales más gracias a una sala polivalente que se activará en casos excepcionales si fuera necesario.

SERVICIO DE "PRIMERA CLASE"

Illa ha puesto en valor el SEM como un servicio de "primera clase" y ha invitado a la ciudadanía a utilizar más el teléfono 061 Salut Respon, ya que, según ha dicho, es un servicio magnífico que resuelve diversas dudas a través de la atención telefónica, que en caso de ser graves, se derivan directamente a emergencias.

En este sentido, el presidente ha celebrado haberse reencontrado con uno de los médicos del SEM que le atendió el pasado enero: "Me dio un analgésico y me dijo que sería como tomarse dos o tres cubatas de golpe. No he tomado más desde entonces, pero me quitó el dolor", ha bromeado Illa, que ha resaltado la labor que realizan los facultativos en una primera atención.

"ESTÁN PASANDO MUCHAS COSAS EN GRANVIA"

Illa también ha puesto en valor que la nueva sede se haya levantado en esta zona geográfica: "Están pasando muchas cosas en Granvia", ha indicado el presidente, que ha subrayado que el edificio se incluye en un proyecto de ciudad.

De hecho, ha felicitado a Quirós por su "visión de ciudad", ya que en este espacio también se está construyendo un clúster biomédico importante y se está trabajando para la ampliación de la Fira de Barcelona.

"SOLIDARIOS CON EUROPA"

Las nuevas instalaciones empezaron a construirse en junio de 2023 e Illa ha celebrado que a principios de 2026 ya estén completamente operativas, una forma de trabajar "rápida" que ha augurado que empiece a ser la norma y no la excepción de cara a futuros proyectos en Catalunya.

En este sentido, ha atribuido esta celeridad a los fondos europeos que han aportado 50 millones de euros de los 60 que han significado la inversión, y que marcaban unos plazos concretos para finalizar las obras: "A veces la presión va bien", ha dicho.

Por este motivo, ha puesto el foco sobre este tipo de ayudas que permiten materializar proyectos en algo concreto y tangible, y ha instado a la ciudadanía a ser "solidarios con Europa", ya que es una zona que permitirá generar prosperidad compartida de cara al futuro y a la que se debe saber dar, así como recibir.

EPISODIOS METEOROLÓGICOS

En cuanto a los episodios meteorológicos complicados que han sucedido en lo que va de año, Illa ha reconocido que el Govern siempre ha optado por guiarse por criterios técnicos: "Es mejor hacer de más que no de menos", ha indicado.

De cara al futuro, el presidente catalán ha reconocido que se avecinan nuevos cambios que pueden generar inquietud y angustia, pero ha instado a enfocarlos como oportunidades y a tener esperanza, ya que todos los avances tecnológicos de la historia han generado "resultados positivos para el conjunto de la sociedad".

De hecho, ha puesto de ejemplo la inteligencia artificial, que debe servir para mejorar la atención sanitaria, ayudar a realizar mejores diagnósticos o incluso personalizar mejor la atención educativa: "Es verdad que habrá cosas para afrontar, pero hago una apelación a tener una actitud esperanzadora ante estos cambios y a tener confianza", ha concluido.