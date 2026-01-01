Illa inicia 2026 con la financiación, el traspaso de Rodalies y Presupuestos como principales retos

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat, a 23 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afronta el año 2026 con asuntos pendientes de resolver en las primeras semanas del año, y con la financiación singular, la constitución de la empresa mixta con el Gobierno para el traspaso de Rodalies y las negociaciones para aprobar Presupuestos como principales retos.

"2025 ha sido un buen año y 2026 será mejor: Catalunya avanzará", ha prometido el presidente recientemente, sosteniendo que 2026 será un año que puede suponer un punto de inflexión para Catalunya.

A lo largo de este pasado año, Illa no ha conseguido aprobar Presupuestos, aunque sus socios --ERC y Comuns-- le han brindado apoyo en gran parte de sus iniciativas, y con ellos consiguió aprobar hasta tres suplementos de crédito a las finanzas de la Generalitat para compensar la falta de nuevas cuentas públicas.

LA FINANCIACIÓN SINGULAR

"En enero pasarán cosas", auguró el presidente en la rueda de prensa de balance de 2025, en referencia al modelo de financiación singular para Catalunya, cuya negociación ultiman el Gobierno, el Govern y ERC, y que debería presentarse entre finales de enero y el mes de febrero para, posteriormente, someterlo a consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Con el nuevo modelo, Catalunya debería aumentar los recursos que recibe del Estado, y desde el Govern aseguran que es un modelo que contemplará que reciba "en proporción" a lo que aporte, esto es, respetando el principio de ordinalidad, es decir, que la comunidad que más aporte sea la que más beneficiada se vea con el reparto, y sucesivamente.

TRASPASO DE RODALIES

Algo antes debe presentarse la constitución de la empresa mixta Gobierno-Generalitat Rodalies de Catalunya, cuyos detalles ya están cerrados, según fuentes del ejecutivo catalán, e iniciarse el traspaso de la línea R1 de Rodalies.

La empresa mixta tendrá un consejo de administración con cinco miembros, y el presidente será a propuesta del Govern, aunque la participación mayoritaria en la nueva empresa, en un 50,1%, será de Renfe (por el 49,9% de la Generalitat).

NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS

Catalunya inicia el año sin nuevos Presupuestos, prorrogando las últimas cuentas que aprobó el anterior Ejecutivo en 2023 y sin que se hayan iniciado todavía las negociaciones con ERC ni Comuns.

Con el traspaso de Rodalies y la concreción del modelo de financiación singular se darán por cumplidas las dos condiciones --especialmente la financiación-- que ERC había puesto a Illa para iniciar las negociaciones para los Presupuestos.

Por su parte, los Comuns situaron como línea roja que se mantuvieran las bonificaciones al transporte público este año (como así será), y que se cumplan los acuerdos suscritos durante 2025 para la convalidación de los suplementos de crédito, tema sobre el que deben tener una reunión de seguimiento con el Govern.

Ambos socios requerirán a Illa para las nuevas cuentas recursos a políticas de vivienda (por ejemplo, se ha constituido un grupo para estudiar la prohibición de las compras especulativas), impulsar el transporte público, y mejoras en educación y sanidad.

EL POSIBLE RETORNO DE PUIGDEMONT

Más allá de los socios de investidura, marcará la política catalana (y probablemente también la legislatura en el Congreso de los Diputados) el avance, o no, de la aplicación de la amnistía a los líderes del 'Procés' y, concretamente, al líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Tras el aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE a la Ley de Amnistía, se prevé que este tribunal se pronuncie durante la primavera, momento en que, tras las nuevas conclusiones, el Tribunal Supremo decidirá cómo aplica la norma a Puigdemont, pero también al líder de ERC, Oriol Junqueras.

Si la aplica y si retira la orden de detención que pesa sobre Puigdemont, el dirigente de Junts podría volver definitivamente a Catalunya, escenario que Illa ha deseado que se produzca, y ejercer, si así lo decide, de líder de la oposición a Illa desde el Parlament, puesto que es diputado de la Cámara.

VOX Y ALIANÇA CATALANA

La política catalana seguirá marcada, como lo ha estado en 2025, por el auge de Vox y Aliança Catalana en todas las encuestas de intención de voto, formaciones a las que el resto de partidos del Parlament excepto el PP han acordado hacer un "cordón sanitario" desde el inicio de la legislatura.

También volverá a estar condicionada por la estabilidad que pueda conseguir el Gobierno, especialmente tras la ruptura de relaciones anunciada por Junts y con los distintos casos de presunta corrupción; y todo ello en un año que será el último en Catalunya sin, a priori, elecciones de ningún tipo marcadas en calendario, antes de las municipales de 2027.