Illa y Junqueras reúnen a sus ejecutivas para tratar de desbloquear los Presupuestos

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), y el presidente de ERC, Oriol Junqueras (d) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han reunido a sus respectivas ejecutivas a primera hora de este miércoles para tratar de desbloquear la negociación por los Presupuestos de la Generalitat, han confirmado fuentes de ambos partidos a Europa Press.

Según ha avanzado TV3, la ejecutiva socialista está reunida desde las 8 horas de forma telemática mientras que la republicana lo hace de forma presencial desde la sede del partido en la calle Calàbria 166 de Barcelona.

Illa ha liberado parte de su agenda de este miércoles y no asistirá a la inauguración del Saló de l'Ensenyament, prevista para las 8.45 horas en el recinto de Fira de Montjuïc de Barcelona.

Este martes se preguntó al Govern si una de las opciones podría ser retirar las cuentas pactadas con Comuns y desconvocar el pleno del viernes, hecho que tanto la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque y la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, descartaron.

"No estamos valorando otros escenarios, porque estamos en este. Si hubiera otros, estaríamos en otros estadios y puntualmente informaríamos, pero ahora en estos momentos estamos en este", dijo Paneque.