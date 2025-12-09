Illa lamenta el asesinato machista de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la firma un protocolo para la gestión del patrimonio de la Entidad Estatal de Vivienda procedente de la Sareb, en el Palau de la Generalitat, a 17 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluny - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su condena por el asesinato machista de una mujer que se ha producido este martes por la mañana en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), cuyo presunto autor, un hombre de 46 años, ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra.

"Condeno rotundamente el asesinato machista de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat. La lucha contra la violencia machista nos interpela a todos y todas. Todos los esfuerzos son pocos", ha afirmado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde también ha expresado su apoyo a los familiares de la víctima.

Por su parte, la conselleria de Igualdad Y Feminismo de la Generalitat también ha rechazado este feminicidio, el noveno de este año, correspondientes a ocho mujeres asesinadas por violencia machista y un feminicidio vinculado.