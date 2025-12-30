Illa lamenta la muerte de los dos catalanes en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte de dos ciudadanos catalanes en un accidente de tráfico en Arabia Saudí, en el que se han visto involucrados otros dos catalanes que han resultado heridos y se encuentran hospitalizados.

En un mensaje de X recogido por Europa Press este martes ha trasladado su pésame a los familiares de las víctimas y ha asegurado que el Govern está haciendo seguimiento de la situación junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que están a disposición de los afectados y sus familias.

También ha deseado una rápida recuperación a los dos heridos en el accidente.