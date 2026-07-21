Illa lamenta la muerte del escritor Josep Vallverdú tras dejar un "legado inmenso" en Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la entrega de la Medalla de Oro UIA al arquitecto portugués Soto de Moura, en la Basílica de la Sagrada Família, a 30 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte del escritor y poeta Josep Vallverdú este martes, sobre quien asegura haber dejado un "legado inmenso" para las letras y cultura catalanas.

"Ensayista, poeta, dramaturgo, lingüista y, sobre todo, narrador de sentimientos y personajes que forman parte del imaginario de grandes y pequeños como el entrañable Rovelló. Su legado vivirá en cada nuevo lector que descubrió el placer de leer con sus libros", ha dicho Illa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Illa ha añadido que deja un "vacío difícil de llenar" y ha trasladado su pésame a familiares y amigos de Vallverdú.