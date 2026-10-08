Illa llama a cambiar el paradigma y "construir tanta vivienda como quepa"

Las autoridades presentes en la 31 Nit de l'Empresa - EUROPA PRESS

Dice que hay un problema con el coste de vida a pesar del buen momento económico

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado a cambiar el paradigma y "construir tanta vivienda como quepa", dejando atrás la idea de que solo se debe construir la vivienda necesaria para que salga a cuenta la urbanización de la zona, este jueves en el marco de la 31 Nit de l'Empresa.

Han participado en el acto el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Josep Maria Vallès; el presidente de Cecot, Xavier Pané; el presidente de Bon Preu, Joan Font, y la presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, Marta Raventós.

También han estado el presidente del Parlament, Josep Rull, y el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, entre otros.

Illa ha explicado que es necesario "construir más, cambiar usos y reconvertir parte de la planta hotelera y comercial que está en desuso" para incrementar el parque de vivienda.

Ha aceptado que las administraciones se equivocaron en temas como los pisos turísticos y ha justificado la decisión de no renovar las licencias en Barcelona en 2028: "No puede ser que haya 10.000 viviendas dedicadas a los turistas".

COSTE DE VIDA

Illa ha dicho que, a pesar de que los datos macroeconómicos son buenos, hay un problema con el coste de vida y que la sociedad ha empezado a dar muestras de alarma.

Ha lamentado que este incremento del coste de vida se debe, en parte, a las disrupciones geopolíticas que ha habido en los últimos años y que han provocado el aumento del precio de los carburantes.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat ha subrayado la necesidad de reforzar el proyecto europeo: "Si no, no lo lograremos".

Ha destacado que Reino Unido se está repensando su salida de la Unión Europea y que Canadá ha mostrado interés en aliarse con la UE, y ha llamado a realizar aportaciones al proyecto europeo.

VALLÈS

El alcalde de Sant Cugat ha puesto en valor que el municipio es la segunda ciudad de Catalunya con más startups y que se está aumentando la especialización en inteligencia artificial (IA).

Ha explicado que es necesario que las empresas puedan "nacer y crecer, encontrar talento y conocimiento, que los jóvenes encuentren oportunidades laborales y se puedan quedar".

Vallès ha añadido que Catalunya "necesita empresas capaces de innovar y administraciones que hagan que las cosas pasen".