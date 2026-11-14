Illa llama a votar frente a Milei, Netanyahu, Trump y Putin: "Si tú no vas, ellos mandan"

Marta Farrés, Salvador Illa y Jordi Hereu - EUROPA PRESS

Hereu sitúa al PSC como el partido de los barrios contra "la ultraderecha que viene a dividir"

SABADELL (BARCELONA), 14 (BARCELONA)

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha llamado a la movilización de cara a las elecciones generales para hacer frente a la influencia sobre el PP y Vox de líderes internacionales como Javier Milei, Benjamin Netanyahu, Donald Trump y Vladimir Putin: "Si tú no vas, ellos mandan".

Lo ha dicho este sábado en un mitin en Sabadell (Barcelona) junto al ministro y candidato por Barcelona en las elecciones del 29 de noviembre, Jordi Hereu, y la alcaldesa, la socialista Marta Farrés.

Illa ha hecho referencia así al cartel de los socialistas catalanes que proyecta a estos cuatro líderes internacionales con los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y junto al que han reinventado su histórico lema de 2008 'Si tú no vas, ellos vuelven', cambiando el 'vuelven' con el 'mandan'.

Ha afirmado que es necesario hablar en estas elecciones también de esto, porque son líderes "referentes" para Feijóo y Abascal, y que sus políticas pueden aplicarse en España si tras el 29N pueden gobernar, y podrán influir sobre el PP y Vox y su política internacional.

"¿Qué ha pasado en Argentina? Jornadas laborales de 12 horas, 40% menos salario mínimo, más pobreza que nunca. O en Estados Unidos: '¡America First!', grita este. '¡Ninguna guerra más!' Pues miren a Irán y cómo sube la energía y el coste de la vida", ha advertido.

"VE QUITÁNDOTE DE EN MEDIO A CAYETANA"

Illa ha enumerado varias cuestiones que ve en riesgo con un gobierno PP-Vox, como el autogobierno catalán y la lengua, y por ello ha criticado la propuesta de los populares de eliminar el catalán en el Congreso, defendida por la número 2 por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo.

El dirigente socialista ha ironizado con los resultados de Álvarez de Toledo cuando se presentó por Catalunya en 2019, y se ha dirigido a Feijóo por si quiere el apoyo de los catalanes: "Ve quitándote de en medio a Cayetana".

LA APUESTA SOCIALISTA POR LA VIVIENDA

También se ha referido a las políticas de vivienda y ha vuelto a criticar que el 'leit motiv' de Junts sea ser los de en medio en estas elecciones: "En medio no habéis estado este jueves en la Diputación Permanente. Habéis estado en un lado", ha señalado en referencia a los decretos de vivienda en el Congreso.

Y ha reivindicado las políticas de vivienda socialistas poniendo como ejemplo las del Ayuntamiento de Sabadell: "No he oído a Marta Farrés dar lecciones de vivienda a nadie, ni a derecha ni a izquierda. Y he oído a gente a derecha y a izquierda darnos lecciones de vivienda sin tener ni idea".

HEREU: "LA FRUSTRACIÓN DE SU VIDA"

Jordi Hereu se ha referido también al cartel del PSC y ha redundado en el mensaje de que, si el PP y Vox gobiernan, serán sus políticas las que se lleven a cabo en España: "No es una broma esta dimensión internacional".

Y ha pedido a los catalanes que voten teniendo en cuenta si estarán contentos o no estos líderes mundiales de que Pedro Sánchez revalide la Presidencia del Gobierno: "Que se lleven la frustración de su vida".

ESTÁ EN JUEGO EL "MODELO"

Hereu ha asegurado que uno de los elementos que está en riesgo el 29N es la convivencia en los barrios, y ha situado a su partido como el partido de los barrios frente a los que pretenden romper la convivencia en ellos.

"Cuando la ultraderecha viene a dividir los barrios, se encuentra siempre un concejal del PSC o una alcaldesa del PSC que les dice que no lo harán, que aquí se viene sólo a trabajar por su cohesión", ha dicho.

Ha añadido que esta elección es crucial porque los avances de los últimos 50 años están en juego como nunca: "La historia de los últimos 50 años, por resumir, sería: nosotros siempre lideramos las transformaciones, y hasta ahora la derecha después seguía con malos modos y arrastrando los pies".

Ahora no ocurrirá así y no seguirán arrastrando los pies, según él, sino que la derecha, ligada a la ultraderecha, "ha decidido que lo debilitará o destrozará": por eso considera clave tener en mente que se compromete el modelo entero.

FARRÉS: NO VA DE SUERTE, "VA DE VOTOS"

Farrés ha asegurado que la batalla del 29N aún no está decidida: "Aquí no se rinde nadie, iremos a votar y continuaremos teniendo una España progresista", y ha asegurado que Catalunya está del lado del brasileño Lula frente al argentino Milei, del lado del alcalde Mamdani frente al presidente Trump, y del lado de Sánchez frente a Abascal y Feijóo.

Ha sostenido que lo necesario para conseguirlo no es un milagro, sino votos: "Esto no va ni de suerte. No va ni de fuerza ni de decir que a ver si hay un milagro. No, esto va de votos, votos y votos".

También que es necesario que se revalide un Gobierno progresista porque el PP ha "entregado las llaves" a Vox de las pensiones, la sanidad, la educación, y especialmente de los derechos de las mujeres.

"NO SOBRA FEMINISMO" SINO MACHISTAS

Por ello, ha apelado a la movilización de la mujer: "Iremos a votar masivamente por el progreso. En España no sobra feminismo. En España lo que sobra son los machistas como ellos", ha dicho en referencia a PP y Vox.