Illa niega a Azcón mentirle sobre Sijena y le insta a admitir que Catalunya salvó las pinturas

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha negado a su homólogo aragonés, Jorge Azcón, mentirle sobre las pinturas de Sijena y le instado a empezar a resolver el problema "agradeciendo a las autoridades de Catalunya y en concreto al MNAC la preservación de una pinturas que, si no es por el MNAC, hoy no estarían".

En declaraciones a los periodistas desde China, ha replicado así a Azcón, que había declarado a 'La Razón' este domingo que Illa no ha cumplido lo que le dijo sobre el arte de Sijena.

"Cuando ha venido a Aragón y hemos hablado de este asunto concreto, me ha dicho una cosa y luego ha ocurrido la contraria. Hay dos posibilidades, que me mintiera o que no controle los organismos de Catalunya", según Azcón.

"YO NO MIENTO; ÉL, NO SÉ"

Illa le ha respondido: "Yo no miento; él, no sé. Yo no miento", a un día de que técnicos del Gobierno de Aragón visiten el MNAC en Barcelona para preparar el retorno de las pinturas en cumplimiento de la sentencia que así lo ordena.

"Me gustaría que el presidente de Aragón empezase, si es que realmente quiere resolver las cosas, escribiendo la primera línea de este capítulo", ha dicho.

Así, ha reiterado: "Consiste en agradecer al MNAC y a las personas de Catalunya que salvaron estas obras de arte y las han preservado durante un montón de años".