Illa y Niubó se reúnen con los partidos en la Generalitat en la cumbre educativa

Illa y Niubó reunidos con representantes de los partidos para afrontar la crisis educativa - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, se reúnen este viernes con los partidos en la Generalitat en la cumbre para afrontar la crisis educativa.

La reunión llega en un contexto marcado por las huelgas del sector el pasado curso y durante el inicio del presente, la polémica de las pruebas PISA y los recientes anuncios por parte de la Generalitat de prohibir la inteligencia artificial en las escuelas antes de los 14 años y de trabajar con el horizonte de alcanzar el 6% del PIB en Educación, entre otros.

La cumbre con los grupos políticos, que busca acordar medidas concretas y consensuadas para afrontar la crisis educativa, se desarrolla en paralelo al debate impulsado por el Govern en el Consell d'Educació de Catalunya, con el objetivo de alcanzar un nuevo pacto educativo en Catalunya.