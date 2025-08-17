Illa y Parlon encabezan una reunión sobre la ola de calor y el riesgo de incendios en Catalunya

Salvador Illa y Núria Parlon en la reunión de coordinación para abordar la ola de calor y los incendios en Catalunya, en el Cecat - GENERALITAT DE CATALUNYA / RUBÉN MORENO

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Núria Parlon, han encabezado este domingo la reunión de coordinación del comité técnico del plan Infocat para abordar la ola de calor y el riesgo extremo de incendios forestales en Catalunya, en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat).

Illa ha pedido "extremar las precauciones" y seguir las indicaciones de Protecció Civil, y ha dado las gracias a los servidores públicos por su trabajo, en un apunte de X recogido por Europa Press.

Catalunya afronta este domingo el peligro más alto de incendio forestal de todo el año y Agents Rurals ha extendido el nivel 4 del Pla Alfa por peligro extremo de incendio a 133 municipios de 13 comarcas.

También se incrementa el número de municipios en nivel 3 por peligro muy alto de incendio forestal: 189 municipios repartidos en 24 comarcas.

Asimismo, continúa restringido el acceso a 9 espacios naturales: Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec d'Ares y Mont-roig.