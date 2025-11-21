Illa pide afrontar el futuro con esperanza pese al "miedo" y riesgos que depara

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este viernes afrontar con esperanza las oportunidades que depara el futuro pese al "miedo" y riesgos que puede generar.

Lo ha dicho en un mensaje de vídeo grabado que se ha emitido en el foro Metafuturo, organizado por Atresmedia, en una jornada que ha abierto el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, y en la que también ha intervenido la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

"Un futuro, que como todo futuro es incierto, a algunos les provoca miedo y sólo ven riesgos, pero un futuro que también nos depara muchísimas oportunidades y que nosotros vemos con esperanza y confianza porque, en momento difíciles, hemos conseguido todos juntos superarlos", ha destacado Illa.

Tras pedir disculpas por su ausencia al estar en Madrid, ha manifestado que Catalunya está comprometida con el futuro, con la defensa de la pluralidad y la democracia, con la prosperidad compartida y con la lucha contra el cambio climático.

También ha asegurado que Catalunya está comprometida con el humanismo tecnológico y con los valores europeos: "Ese espacio compartido de economías de mercado reguladas que generan prosperidad, que lo hacen en regímenes democráticos en regímenes de libertad y con un estado social, un estado de bienestar que intenta no dejar a nadie atrás", ha añadido.

Posteriormente, ha tomado la palabra Paneque que ha reivindicado el valor de la honestidad en política y en el contexto actual.

HONESTIDAD

En su opinión, la política que se basa en la honestidad es la que fomenta el diálogo y el respeto, y considera que ello permite la crítica y la reflexión: "Sin esta columna vertebral, la democracia se sostiene sobre un terreno inestable", ha alertado la consellera.

"Y lamentablemente, hoy estamos en una sociedad en que las mentiras, con una velocidad y una capacidad de penetración impensables hace tan solo unos años, se dispersan, de hecho, más rápido incluso que la propia verdad", ha añadido.

Para Paneque, no se puede olvidar la vocación de servicio público que tiene la política frente a sistemas como las dictaduras y otros escenarios inciertos.

Tras erigir la honestidad como un pilar del estado democrático y un componente inseparable del derecho a la información y del derecho a expresarse en libertad, Paneque ha destacado el papel fundamental que pueden jugar los medios de comunicación.

Además, ha recordado que este viernes se cumplen 25 años del asesinato del exministro Ernest Lluch, que ha definido como una persona "de convicciones muy profundas y un defensor incansable de la libertad. una libertad entendida como la base del progreso individual y colectivo".

CREUHERAS

Al inicio del acto, Creuheras ha asegurado que hablar de futuro choca con la realidad actual porque "hay una inmediatez en todo".

"La realidad nos exige respuestas muy rápidas y una continua adaptación a los tiempos. No tenemos mucho tiempo para pensar. Parece que el tiempo se comprime y que todo sucederá mañana. No es que lo parezca, es que sucede", ha remarcado.

Según Creuheras, la velocidad marca las vidas de las personas, y en consecuencia su manera de pensar y actuar, por lo que defiende que "es bueno parar un momento" para reflexionar sobre lo que está pasando.