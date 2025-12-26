Illa pide afrontar las necesidades de Catalunya sin culpabilizar "a quienes son diferentes"

Illa durante su discurso - GENERALITAT DE CATALUNYA - ARNAU CARBONELL

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este viernes que la respuesta a las necesidades y retos de Catalunya "no es hacer culpables a las personas que menos tienen o a quienes son diferentes".

En su mensaje navideño este viernes de Sant Esteve desde la Generalitat, ha prometido una política útil y con políticas públicas responsables, con soluciones al servicio "de todas las personas".

Ha instado a tener en cuenta los valores humanos, poniendo "humanidad" en el estado del bienestar para garantizar una educación y una sanidad públicas para todos, garantizar la vivienda como un derecho, ofrecer ayudas sociales a quienes más lo necesitan y asegurar la dignidad, la seguridad y la convivencia a todos los barrios.

"NADA ES INEVITABLE"

"Catalanes y catalanas, nada está escrito. Nada es inevitable", y ha constatado que Catalunya demuestra a lo largo de la historia que los retos se afrontan con acción colectiva y confianza.

Así, ha defendido invertir los recursos públicos en el interés general y las personas, y ha añadido: "También necesitamos, claro, el empujón empresarial, el talento creativo y científico, el espíritu emprendedor y la capacidad de trabajo".

Illa ha pedido una Catalunya unida, "con sentimientos predominantes de empatía, solidaridad y responsabilidad colectivas", y ha añadido que se ha demostrado la capacidad de los catalanes para afrontar los incendios en la Noguera, la Segarra y el Urgell, las inundaciones en las Terres de l'Ebre y los brotes de dermatosis nodular y de peste porcina.

Entonces ha tenido un recuerdo para todos los muertos este año en general y, en particular, "un recuerdo muy sentido" para los bomberos que murieron en acto de servicio en Santa Susanna y Paüls y para los vecinos de Agramunt muertos en los incendios.

"Nos tenemos que sentir orgullosos de la gran valía profesional y humana de nuestros servicios de emergencia y seguridad", y ha citado a Mossos, policías locales, Agents Rurals, bomberos y sanitarios, además de los profesionales de ámbitos como el social, educativo y cultural.

EL MODELO DE EUROPA "ESTÁ EN JUEGO"

También se ha referido a Europa, que ha definido como el espacio de pertenencia de Catalunya y toda España y que vive un momento que califica de crucial más allá de la política: "Está en juego nuestro modelo de vida, de convivencia democrática y de prosperidad compartida".

"Están en juego valores que conforman nuestros cimientos", ha dicho, y ha advertido de que Europa será lo que los europeos quieren que sea, alegando que Europa empieza en cada barrio y cada pueblo.

ESTADO DEL BIENESTAR Y HUMANIDAD

"2025 ha sido un buen año para Catalunya. Tenemos, claro, mucho trabajo para hacer", aunque cree que existe voluntad y compromiso para hacerlo, y ha acabado su discurso felicitando a los catalanes por el nuevo año.