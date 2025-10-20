Illa pide a Europa usar su "última y gran oportunidad" para fortalecerse y mantener sus valores

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la segunda edición del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya, 20 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Prisa organiza la segunda edición de estas jornadas en - David Zorrakino - Europa Press

Collboni reivindica el "derecho" de los ciudadanos a poder quedarse en sus ciudades

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado este lunes a Europa a aprovechar su "última y gran oportunidad" para fortalecerse y mantener sus valores fundacionales para afrontar los desafíos actuales.

"A pesar de las dificultades en un mundo con preocupantes signos de deshumanización e imperialismos, Europa es todavía hoy la esperanza para millones de personas. Está en nuestras manos hacer realidad esta esperanza y dotarla de nueva voz", ha destacado en la apertura del foro 'World in Progress Barcelona' organizado por Prisa.

Según Illa, es el momento de que la UE sea "una verdadera unión federal con mecanismos de decisión más ágiles", para garantizar autonomía en seguridad, energía, tecnología, medio ambiente, para reducir las desigualdades y para evitar que el proyecto europeo caiga en manos de gobiernos antieuropeos, ha dicho textualmente.

Tras asegurar que toca no ser ingenuos y sí valientes "como lo fueron los fundadores de la UE", ha defendido que Europa cuenta con las instituciones y el potencial económico necesario para hacerlo: "¿Qué nos falta, pues? Fortalecer y adaptar nuestra unión política al mundo en permanente cambio que vivimos".

También ha advertido de que Europa seguirá siendo fuerte en la medida que se mantenga fiel a sus valores de respeto a la dignidad humana, a la libertad y la igualdad, al estado de derecho y bienestar, a los derechos humanos y a la democracia.

"ANHELADA NORMALIDAD"

Además de apuntar que los valores son los cimientos de la Unión Europea y que costó generaciones, compromiso y generosidad conseguirlos, ha resaltado que son la "anhelada normalidad" con la que sueñan los ciudadanos de Ucrania o los palestino de Gaza y Cisjordania.

"La paz es mucho más que la ausencia de guerra. Es disponer de comida cada día, que los niños puedan ir a la escuela, poder dormir bajo techo", ha subrayado.

De hecho, ha asegurado que en Palestina no habrá una paz verdadera sin justicia, memoria y valores humanos: "La paz no es un negocio. La paz es el deber que tenemos todos hacia los que sufren la guerra", ha añadido.

COLLBONI

A Illa le ha precedido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha reivindicado el "derecho" de los ciudadanos a poder quedarse en sus ciudades facilitando el acceso a la vivienda, uno de los grandes retos globales que considera que hay actualmente.

A su juicio, en la medida que las personas no pueden acceder a una vivienda pese a tener empleos estables relativamente bien pagados "es que algo falla, y esto genera frustración", y cree que los alcaldes deben dar una respuesta al respecto.

"El derecho a quedarse es un derecho de nueva generación que reclamamos desde las ciudades europeas", ha destacado Collboni, que ha expuesto la iniciativa 'Mayors por Housing' que impulsaron junto con París y Roma para articular una red informal de alcaldes que pusieran en la agente europea el tema de la vivienda.

Según Collboni, ahora ya son 17 ciudades de todo el continente europeo, de todas las familias políticas central, las que han conseguido colocar este debate en el Parlamento Europeo, en el Comité de las Regiones y que sea un punto del orden del día en el Consejo Europeo de la semana que viene.

Para el alcalde, Europa debe tomar conciencia de la gran desafección que puede producirse del proyecto europeo por parte de las clases urbanas, y por ello debe priorizar el reto del derecho al acceso a la vivienda más allá de otros como el de la defensa.

Y es que, según Collboni, a los populismos, sobre todo a los de extrema derecha, se le debe combatir con respuestas y soluciones concretas para la gran mayoría de personas "y no con proclamas".

"Las ciudades somos baluartes de sociedades abiertas, democráticas y que dan respuestas concretas a retos concretos. Y esto sigue estando en las grandes ciudades europeas", ha zanjado.