Illa pide humildad a Aznar porque "presidió el gobierno de la guerra" y la corrupción

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicado las críticas del expresidente José María Aznar a su sucesor Pedro Sánchez y le ha pedido humildad, porque "presidió el gobierno de la guerra, presidió el gobierno de la corrupción y presidió el gobierno de la mentira".

"Otra vez Aznar haciendo declaraciones. El pasado, pasado que no olvidamos", ha dicho el líder del PSC al clausurar este domingo en Castellnou de Bages (Barcelona) la 'Escola de Formació, Debat i Reflexió Guillermo Vidaña' de la JSC, las juventudes del partido.

El exlíder popular ha declarado a 'El Mundo' en alusión a Sánchez: "Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales? No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)