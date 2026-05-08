Illa pide la implicación de "más grupos empresariales" en la construcción de vivienda protegida

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo, en el Palau de la Generalitat, a 13 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este viernes la implicación de "más grupos empresariales" y más grupos de construcción en el desarrollo de promociones de vivienda protegida junto a la administración de la Generalitat y de los ayuntamientos.

Lo ha pedido en una intervención tras inaugurar una promoción de 110 pisos de alquiler asequible en Calafell (Tarragona), que se han desarrollado gracias a la inversión y financiación del Ayuntamiento, de la Generalitat, que ha contado con fondos europeos, y que ha desarrollado Grupo RUBAU: "Os pongo como ejemplo", ha dicho a los responsables del grupo empresarial.

"Debería haber más gente, más grupos empresariales, más grupos de construcción, que se remangaran y se pusieran. Yo lo pido. Ganándose la vida, eso nadie lo discute, pero trabajando conjuntamente con la administración", ha afirmado el presidente.

Más allá de la implicación del sector privado, Illa ha reivindicado el papel el Ayuntamiento, así como el de la Generalitat y del Institut Català de Finances (ICF), que ha contribuido en la financiación, y también el de las administraciones europeas: "A veces lo vemos como una cosa muy lejana, pero miren, aquí ha habido 3 millones y pico de fondos europeos".

CAMBIAR LA VIDA DE LA GENTE

Para el presidente, poder facilitar el acceso a la vivienda con alquileres asequibles es una de las cosas "más transformadoras que hay", junto a la regularización de personas que no tienen los papeles en regla.

"Cambias la vida de una persona cuando le dices que pasa de ser invisible a ser visible porque tiene papeles para poder trabajar y no ha de sufrir por la calle. También cuando dices: 'Aquí tienes las llaves de una vivienda de alquiler protegido, un alquiler para tiempo'. No debe sufrir, ya tiene una vivienda", ha reflexionado.