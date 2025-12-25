Illa pide precaución en las carreteras ante el temporal de lluvias que se espera hasta el viernes

Tradicional ofrenda floral del Govern en el cementerio barcelonés de Montjuïc al expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido precaución ante las lluvias y el temporal marítimo que se esperan en Catalunya entre este jueves y el viernes.

Lo ha dicho este jueves en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual del Govern ante la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933.

Catalunya prevé lluvias intensas y temporal marítimo servero sobre todo en el noreste (especialmente el Alt Empordà y la Garrotxa, en Girona), por lo que Protecció Civil de la Generalitat activa en fase de alerta el Plan Inuncat, ya que prevé acumulaciones superiores a 100 l/m2 en 24 horas.