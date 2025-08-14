Illa pide precaución ante el riesgo de incendios y traslada apoyo a las comunidades afectadas

El presidente del Parlament, Salvador Illa, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 15 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament debate en un pleno monográfico las situación de las infraestructuras en Catalunya tras las últ - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado a la precaución y la responsabilidad ante el riesgo de incendios, y ha trasladado su "apoyo y solidaridad" a las comunidades autónomas afectadas por los mismos.

En un mensaje en 'X' este jueves recogido por Europa Press, el presidente catalán también ha expresado el pésame a los afectados y las familias de las víctimas de los incendios de los últimos días.

Además, Illa ha agradecido que el Rey Felipe VI le haya llamado para interesarse "por la situación en Catalunya".