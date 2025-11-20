Illa pide recordar a quienes lucharon por la democracia y "evitar el auge de los extremismos"

El presidente de la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas, Filip Reinhag; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido recordar y honrar a las generaciones que lucharon por la libertad, la convivencia y la democracia: "Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de evitar el auge de los extremismos", ha sostenido con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Así se ha pronunciado este jueves en la apertura de la Asamblea General de la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas (CRMP), celebrada en el World Trade Center en Barcelona, a la que también ha asistido el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.

Ha llamado a defender la libertad frente a quienes "pretenden atacar los pilares de la democracia y justificar los nuevos autoritarismo en todo el mundo", y también ha apostado por mirar hacia delante sin olvidar el pasado y defender la democracia cada día.

Illa ha sostenido que la democracia se defiende mediante la participación en mecanismos multilaterales como esta conferencia, y también ha recordado que también se cumple este año el 30 aniversario del Acuerdo de Barcelona y la creación de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

"Ahora nos toca a nosotros demostrar al mundo que las instituciones multilaterales y de diálogo son imprescindibles frente a quienes pretenden imponer un nuevo imperialismo basado en la ley del más fuerte", ha subrayado el presidente catalán, que ha definido a la CRMP como una de las redes marítimas más grandes de Europa y del mundo.

VIVIENDA, INMIGRACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

Illa ha destacado que los objetivos y el programa de este encuentro se centrarán en abordar los problemas de acceso a la vivienda, el reto de la inmigración, el cambio climático, la autonomía y la seguridad europeas y la paz y los derechos humanos.

También ha señalado que hablarán sobre el sector de la pesca, que también enfrenta retos económicos, sociales y de sostenibilidad, tras lo que ha defendido la labor respetuosa con el mar que hacen los pescadores: "Merecen reconocimiento y buenas condiciones de trabajo".

Además, ha afirmado que el nuevo presupuesto europeo, el conocido como Marco Financiero Plurianual, "no puede ser recentralizador", y las regiones deben tener una participación activa en su elaboración y ejecución, ya que considera que eso es garantía de más eficacia, cohesión y solidaridad.