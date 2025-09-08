Illa prepara una estrategia ante los aranceles de EEUU para que 2.000 nuevas empresas exporten

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que preparan una estrategia de internacionalización de la economía catalana para el período 2026-2030 para hacer frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos, que, entre otros objetivos, pretende lograr que 2.000 nuevas empresas catalanas empiecen a exportar.

"Se trata de poner el motor económico internacional de Catalunya al máximo rendimiento. Este motor no es el Govern solo, este motor es la sociedad catalana en su conjunto", ha dicho este lunes en una comparecencia en el Palau de la Generalitat ante empresas, entidades y asociaciones vinculadas a la internacionalización de la economía.

Así, también ha explicado que desde este mismo lunes las compañías catalanas ya pueden acceder a diversas líneas de ayudas de hasta 90.000 euros para la diversificación de mercados, el impulso a las exportaciones y el crecimiento.

