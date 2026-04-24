Illa sobre la 'prioridad nacional' de PP y Vox: Perjudica "la convivencia y la seguridad"

El presidente de la Generalitat Salvador Illa - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado el pacto de PP y Vox en Extremadura y Aragón respecto a la 'prioridad nacional' en la concesión de ayudas sociales y ha advertido de que esto puede crear ciudadanos de primera y de segunda: Perjudica "la convivencia y la seguridad", ha dicho.

Lo ha dicho en el acto de presentación de los resultados de la implantación del Plan de Choque contra la Multirreincidencia, que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat, en el que han intervenido el Ministro de Justicia, Félix Bolaños; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la consellera de Interior, Núria Parlon.

"Perjudicamos la convivencia y también la seguridad. Creando ciudadanos de primera y segunda, con prioridades nacionales, que dicen algunos, perjudicamos la convivencia y perjudicamos la seguridad", ha dicho Illa.

Y ha añadido: "Lo que refuerza la seguridad es que haya una sociedad cohesionada, con los mismos derechos y los mismos deberes. Poniendo énfasis en las dos cosas. En los derechos y en los deberes. No empecemos a distinguir. Es un camino enormemente equivocado".

Por otro lado, ha recordado que el mundo está viviendo unos momentos de angustia ante todos los cambios tecnológicos que se están produciendo, pero ha advertido: "Cambiarán más cosas, sí, pero al lado de los riesgos también hay oportunidades".

DIADA DE SANT JORDI

De hecho, ha expresado que esta es la primera oportunidad que ha tenido para pronunciarse tras la Diada de Sant Jordi de este jueves, que fue una "demostración de gran altura" cívica que se produjo en un día magnífico sin ningún incidente, y con un gran esfuerzo del sector de libreros, floristas, sectores públicos y miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad.

"Ponemos por delante los libros, las rosas y la convivencia. Enviando un mensaje pertinente y potente a todo el mundo. Catalunya dentro y Catalunya fuera. Nuestra verdadera prioridad", ha subrayado Illa.