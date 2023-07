Illa (PSC) celebra que tras 30 años se desencalle "un tramo más del Cuarto Cinturón"

Avisa a Aragonès de que el Govern "no es una plataforma electoral"

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha celebrado que tras 30 años se desencalle "un tramo más del Cuarto Cinturón", con la firma del convenio de la B-40 entre Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès (Barcelona) este mismo viernes.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas desde Granollers (Barcelona), junto al número 8 por Barcelona al Congreso Arnau Ramírez y la alcaldesa de la ciudad, Alba Barnusell.

Illa ha lamentado que ERC haya ido "arrastrando los pies" tras comprometerse con el PSC a firmar el convenio antes del 31 de marzo en el pacto de Presupuestos.

No obstante, ha celebrado que finalmente salga adelante y ha restado importancia al hecho de que se firme de forma telemática: "Es una muy buena noticia que se empiece a concretar este acuerdo que firmé con el presidente Aragonès".

Preguntado por la reunión del Govern este viernes, primer día de campaña, en el Palau Robert, Illa ha reclamado al Ejecutivo catalán que gobierne y ha avisado a Aragonès de que la Generalitat "no es una plataforma electoral", porque para eso ya están los partidos.

LOS CATALANES INCLINARÁN "LA BALANZA" DEL 23J

Ante las generales, Illa ha augurado que Catalunya será decisiva y que los catalanes inclinarán "la balanza" del resultado, que cree que determinará si España va hacia delante con un Gobierno del PSOE o hacia atrás con un Gobierno del PP.

"No es tiempo de derogar, es tiempo de avanzar. No es tiempo de bloquear. No es tiempo de poner precio a los derechos. Los derechos no tienen precio", ha defendido.

INVERSIONES EN EL VALLÈS OCCIDENTAL

Por otro lado, el líder del PSC ha defendido que gracias al Gobierno "empiezan a ponerse en marcha" infraestructuras e inversiones pendientes desde hace años en Catalunya, también en el Vallès Occidental (Barcelona).

En ese sentido, Ramírez ha destacado que el Gobierno ha impulsado el desdoblamiento de la línea R3 de Rodalies y el levantamiento del peaje de la AP-7, tras "una década perdida entre gobiernos del PP y gobiernos independentistas".

Por su parte, la alcaldesa Alba Barnusell ha llamado a ir a votar el próximo 23 de julio para que el PSC obtenga la máxima representación: "Votar al PSC es hacer un voto útil y necesario para parar la derecha o la extrema derecha".