Illa (PSC) defiende explorar "todas las posibilidades" en el marco de la Constitución

Evita pronunciarse sobre si Puigdemont es un interlocutor válido



BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRES) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha defendido este martes explorar "todas las posibilidades" en las negociaciones para una investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas sin salir del marco de la Constitución.

"Prudencia, paciencia, discreción y Constitución. Siempre nada fuera de la Constitución. No haremos nada fuera de la Constitución. Se explorarán diferentes opciones de acuerdo en base a lo que los ciudadanos votaron el 23J", ha subrayado en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Para Illa, los ciudadanos lanzaron el mensaje de que hay que "mirar hacia delante y seguir con la política que se ha desarrollado en los últimos años de abrirse al diálogo y de reconocer las diferentes maneras de pensar que hay plurales".

"Tenemos que explorarlo y mirar hacia dónde se puede llegar. Tenemos la obligación de explorar todas las posibilidades. Son los ciudadanos los que marcan el camino", ha sostenido al preguntársele por una posible amnistía.

"NO HAY UNA OPINIÓN UNÁNIME"

Tras las críticas del expresidente del Gobierno Felipe González y de otros dirigentes del PSOE, Illa ha manifestado su respeto por sus opiniones, evitando cualquier reproche al respecto, y ha añadido que "no hay una opinión unánime" sobre si la amnistía cabe en la Constitución por parte de expertos y profesores de derechos constitucional.

A la espera de que el líder del PP, Alberto Nüñez Feijóo, se presente al pleno de investidura este septiembre, el líder de los socialistas catalanes no ha descartado una repetición electoral si en noviembre no hay un presidente del Gobierno: "Preferiríamos que no y trabajaremos para que no se pase, pero es algo que no se puede descartar".

Tampoco ha querido pronunciarse sobre si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es un interlocutor válido por parte de Junts en las negociaciones, o si lo es el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero por parte del PSOE.

DIADA

Sobre la manifestación de la Diada, ha asegurado que le gustaría que fuera un día en que "todo el mundo se sintiera incluido, que fuera un día para reafirmar la voluntad de ser y convivir en Catalunya, y esto aún no lo vi ayer".

"Estamos en un momento diferente", ha apuntado Illa, que ha manifestado estar muy alejado de los planteamientos de la presidenta de la ANC, Dolors Feliu.