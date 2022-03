Illa (PSC) responsabiliza a Feijóo del pacto del PP-Vox en Castilla y León

Celebra que Aragonès "rectifique" y acuda a la Conferencia de Presidentes

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha responsabilizado este lunes al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, del pacto del PP con Vox en el gobierno de Castilla y León porque considera que "es la persona que está llamada a dirigir el partido".

"No me gusta que se esquiven responsabilidades y se intente decir que aún no está. Es quien tiene toda la legitimidad, porque ya se sabe. No hay otro candidato para opinar sobre este tema y tomar decisiones", ha apuntado en una entrevista en la tribuna 'Fora de plató' de RTVE.

Así, ha mostrado su preocupación por la decisión de los populares de permitir que "un partido de extrema derecha entre en un gobierno de una comunidad", y lo ha considerado un punto de inflexión.

Al preguntársele si esto anticipa que será difícil llegar a acuerdos con Feijóo, ha asegurado que lo desconoce pero "el inicio no es esperanzador porque se inaugura con la entrada de Vox en el gobierno de una comunidad y pone en cuestión consensos muy básicos de la sociedad española y europea".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Por otra parte, ha celebrado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acuda a la Conferencia de Presidentes, y ha calificado de "retórica" el argumento de que esto no debe entenderse como un paso para la normalización de las relaciones entre las instituciones del Estado y Catalunya.

"Entiendo que ha rectificado y ha acertado rectificando. Menos mal", ha sostenido, tras asegurar que en la Conferencia de Presidentes se abordarán cuestiones relevantes y cómo se coordinan esfuerzos para acoger refugiados.

Así, ha insistido en que Aragonès ha hecho "bien" en tomar esta decisión, le ha expresado su apoyo y ha recordado que el expresidente catalán Quim Torra estuvo presente en todas las que se hicieron sobre la pandemia.

Además, ha reiterado su petición a Aragonès de que convoque la mesa de partidos catalanes, más allá de que se reúna la mesa de diálogo entre gobiernos y la Comisión Bilateral.

FINANCIACIÓN Y AUTOGOBIERNO

En su opinión, la agenda política catalana debería afrontar el debate "incómodo y complejo" de la reforma de la financiación, dejando claro que no se puede posponer más, y el de la mejora del autogobierno, como el impulso de una ley electoral: "No es culpa de la CIA, del KGB ni del Rey. Es culpa del Parlament que en 40 años no haya una ley electoral, y somos la única comunidad que no la tiene".

Sobre si la mejora del autogobierno pasa por un nuevo Estatut, Illa se ha abierto a explorarlo y ha asegurado que la última palabra la tendrían los ciudadanos, pero ha recalcado que el primer paso para llegar hasta aquí es la necesidad de "abrir un diálogo entre catalanes".

Pese a todo, ha cerrado la puerta a un referéndum de autodeterminación porque, además, considera que no es una posición mayoritaria en Catalunya.

Aunque no se cierra a una reforma de la Constitución, cree que no es momento de abordar este debate, y más aún por la crisis que atraviesa actualmente el PP, al que ha deseado que arregle su situación y no haga "más espectáculos de los necesarios".

UCRANIA

Sobre la guerra en Ucrania, ha defendido que España y el resto de países europeos están dando una respuesta "a la altura de las circunstancias" en diferentes ámbitos que, a su juicio, marcan una pauta a seguir en el futuro.

"Hay que responder con contundencia a la invasión de Ucrania y sin ingenuidades. Se está haciendo lo que se tiene que hacer. Me siento orgulloso del papel que está teniendo Josep Borrell y el Gobierno", ha reivindicado el líder del PSC, que ha advertido de que el impacto de la guerra tendrá costes que, en su opinión, hay que asumir si no se quiere renunciar a los valores y al estado del bienestar europeo.

Sobre que el Parlamento Europeo vea necesario investigar los presuntos lazos entre Rusia y el independentismo, Illa cree que es lugar adecuado para hacerlo porque "nadie duda de que Rusia ha intentado desestabilizar Europa".

MASCARILLAS EN EL INTERIOR

Dos años después del inicio de la pandemia, el también exministro de Sanidad ha evitado concretar cuándo se retirarán las mascarillas en el interior, y ha constatado que la ministra del ramo, Carolina Darias, ha asegurado que es una decisión "a la que no le queda mucho tiempo para que se pueda adoptar con garantías de seguridad".

"Parece que se empiezan a dar las circunstancias para que se pueda tomar una decisión de este tipo", ha añadido Illa, pero ha precisado que no le toca a él anunciarlo.

MUNICIPALES

A falta de un año para las elecciones municipales, ha asegurado que el candidato del PSC será el actual primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del Barcelona, Jaume Collboni, y ha negado que puedan dar alguna sorpresa al respecto.

"Barcelona ha ido bien cuando ha tenido un alcalde socialista. Lo digo con respeto, somos socios leales, pero a Barcelona le toca discutir qué proyecto de futuro quiere, y la ciudad ha ido bien cuándo hemos gobernado", ha zanjado.