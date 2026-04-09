Illa y Puente se reúnen a puerta cerrada en la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente - RUBÉN MORENO - GOVERN

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido a puerta cerrada con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, desde este jueves sobre las 7.30 horas.

Según dijo la consellera de Territorio de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, este martes, la reunión se enmarca para hacer balance de las situación de Rodalies y los trabajos hechos hasta este momento y abordar obras de futuro, además de hacer un repaso de las obras de emergencia y también de aquellas obras importantes que están planificadas.

Puente regresa a Catalunya 78 días después del accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) en el que murió un maquinista en prácticas.