Illa reafirma sus compromisos para los Presupuestos y espera que ERC "cumpla con su palabra"

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que cumplirá con sus compromisos en lo referente a la aprobación de Presupuestos y espera que ERC "cumpla con su palabra", después de que el Govern haya retirado las cuentas esta semana tras acordarlo con los republicanos.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'El Periódico' recogida por Europa Press este domingo en la que ha asegurado que ha hecho "lo que tenía que hacer" al retirar estos Presupuestos y se ha mostrado contento del acuerdo con ERC para sentarse a negociar y poder aprobar cuentas antes del verano, además de la aprobación de un suplemento de crédito.

Así, ha dicho que ha actuado basándose en la búsqueda de estabilidad dado el contexto internacional y ha añadido que hará todo lo que tenga que hacer para lograr unas nuevas cuentas: "Si algunas formaciones políticas, en este caso ERC, me piden más tiempo, estoy dispuesto a dárselo. Lo que tenemos que dejar claro es que tiene que haber unos presupuestos, que es el acuerdo al que hemos llegado".

"Abriremos de forma inminente el proceso de negociación y escucharemos sus propuestas, con el objetivo de que sean unos buenos presupuestos no para los partidos, sino para los ciudadanos de Catalunya", ha añadido al respecto de las conversaciones con ERC.

Preguntado por la recaudación del IRPF ha remarcado que ha cumplido todos los acuerdos adquiridos y lo seguirá haciendo también con este asunto.

JUNQUERAS

Acerca de las palabras del presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien ha pedido avances en soberanía equiparables a la recaudación del IRPF ha insistido en que escucharán propuestas: "Estamos dispuestos a apoyar todo lo que vaya en beneficio de los ciudadanos de Catalunya. Mi voluntad es que haya presupuestos y mi horizonte es a 10 años vista", ha apuntado.

Sobre el estado de las relaciones con los republicanos señala que este no ha sido "el momento más dulce", pero asegura no haber perdido la confianza en los dirigentes de ERC.

EDUCACIÓN Y SANIDAD

Sobre la huelga educativa y médica esta pasada semana en Catalunya ha sostenido que "no son sectores comparables", puesto que el seguimiento en el caso de los médicos ha sido menor y, señala, es un conflicto que tiene que ver con decisiones que no corresponden al Govern.

En el ámbito educativo ha defendido que el acuerdo alcanzado entre el Govern y los sindicatos CC.OO y UGT es "el mejor acuerdo que se ha hecho nunca" y ha remarcado que la parte educativa del acuerdo ha sido acordada por todos los representantes del sector.

Sobre la posibilidad de reabrir la negociación con el sindicato Ustec ha sostenido que siempre mantienen la voluntad de conversar y que el acuerdo está abierto a quien se quiera sumar: "Pero el acuerdo es el que es, es el mejor que se ha hecho nunca y es muy beneficioso para el conjunto de los docentes", ha zanjado.

VIVIENDA

En referencia a las políticas de vivienda del Govern considera que el balance es positivo y destaca que el precio del alquiler en Catalunya va a la baja, y ha defendido que el mercado se debe intervenir para "garantizar que se accede a él".

También se ha pronunciado sobre la prohibición de compras especulativas de vivienda que, apunta, va dirigida a grandes tenedores y fondos de inversión que han comprado viviendas para sacar rentabilidades: "Y a esto tenemos que decir con contundencia 'no' y poner estas viviendas a disposición de quien quiera residir en ellas", ha sostenido.