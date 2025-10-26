Illa recuerda la fuerza de Balletbò y asegura que en los peores momentos "siempre estaba"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El pleno del Parlament de ese miércoles y jueves llevará a debate dos decretos ley del Govern: el que - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordado la fuerza y pasión de la periodista, exdiputada del PSC y presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, que falleció este viernes a los 81 años, y ha asegurado que en los peores momentos "siempre estaba".

Lo ha dicho este domingo en declaraciones a los medios desde el velatorio de Balletbò, en Barcelona, con quién Illa ha expresado haber tenido una "relación inspiradora y muy útil".

Ha afirmado que la pérdida de Balletbò ha sido, en sus palabras, tan súbita como dolorosa, y ha admirado su "dilatada trayectoria de servicio público", destacando su papel como diputada y durante el asalto al Congreso el 23F.

"Una pérdida, sin duda, para el proyecto socialista, pero también creo que para el conjunto de la sociedad catalana y española de una gran servidora pública", ha añadido.

Balletbò (1943), oriunda de Santpedor (Barcelona), fue diputada en el Congreso por el PSC desde 1979 hasta el 2000, durante un total de 6 legislaturas.