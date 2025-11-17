Illa recuerda a Lluís Reverter como "un firme defensor de los valores socialistas"

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, a 12 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov.

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha recordado al exdirigente socialista y activista cultural Lluís Reverter, fallecido este lunes a los 82 años, como un "gran servidor público y un firme defensor de los valores socialistas".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha trasladado su pésame: "Nos ha dejado el histórico político y activista cultural Lluís Reverter, quien fue exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona y mano derecha de Narcís Serra. Un gran servidor público y un firme defensor de los valores socialistas. Mi sentido pésame y apoyo a sus familiares y amistades".

Reverter fue responsable de Relaciones ciudadanas durante la alcaldía de Narcís Serra en el Ayuntamiento de Barcelona y director general de Relaciones Informativas y Sociales del ministerio de Defensa dirigía Serra, y posteriormente fue secretario general de Coordinación y Servicios de la Presidencia del Gobierno, entre otros cargos.