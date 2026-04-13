Illa recuerda a Pau Casals y su "dedicación a la paz, democracia y justicia de clases trabajadoras"

El presidente Salvador Illa en la conemmoración del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals - GOVERN

TARRAGONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha conmemorado el 150 aniversario del nacimiento del músico Pau Casals y ha puesto en valor su "dedicación a la paz, a la democracia, a la libertad y a la justicia de las clases trabajadoras", que fue incansable, irrenunciable y coherente.

"Si Pau Casals no calló, ¿lo haremos hoy nosotros?", ha dicho el presidente en un acto que se ha celebrado este lunes por la tarde en El Vendrell (Tarragona), de donde era originario el músico, informa el Govern en un comunicado.

Por ello, ha añadido que la respuesta a cualquier guerra ahora y antes, en Europa y en el mundo, debe ser la misma: "Diálogo, derecho internacional y derechos humanos".

Por otro lado, también ha puesto en valor la trascendencia artística de Pau Casals que, ha indicado, volcaba la misma pasión y el mismo rigor cuando componía el Himno de las Naciones Unidas, el gran oratorio de El Pessebre o una sardana.

También ha afirmado que el secreto de su universalidad artística fueron las raíces populares catalanas a las que nunca renunció y fueron el fundamento de su obra, y ha resaltado que Casals defendió siempre, incluso cuando era "realmente difícil y peligroso hacerlo", una cultura, la catalana, y una lengua, el catalán.

LA PALABRA Y LA MÚSICA

Illa ha subrayado la palabra y la música como herramientas que utilizaba para llegar al "corazón, al alma y al pensamiento de millones de personas de países, culturas y religiones alrededor de todo el mundo".

Al acto también ha asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente del Parlament, Josep Rull; la consellera de Cultura, Sònia Hernández; el alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez y las presidentas de la Diputación de Tarragona y Barcelona, Noemí Llauradó y Lluïsa Moret, respectivamente.