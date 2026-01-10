Illa reivindica el acuerdo de financiación como "el mejor" de la historia de Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado el acuerdo de financiación alcanzado por el Gobierno y ERC como "el mejor" de la historia de Catalunya.

Así lo ha dicho este sábado durante su intervención en el Consell Nacional del PSC, en la que también ha dicho que este es "el mejor sistema de financiación autonómica de régimen común de la historia democrática española" y aportará, a su parecer, más transparencia, eficiencia y capacidad normativa.

Ha agradecido a ERC ser un socio "incómodo", pero que ha cumplido los compromisos adquiridos lo que, ha dicho, es un acto de valentía y de realismo político, en sus palabras.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)