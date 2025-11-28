Illa reivindica la FP como "vehículo formativo de primer nivel" y destaca la oportunidad de la IA

Salvador Illa y Esther Niubó en el XII Pleno de la Comisión rectora del Sistema de Formación y Cualificación Profesionales de Catalunya - GENERALITAT

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la Formación Profesional como un "vehículo formativo de primer nivel" para formar a personas en ámbitos necesarios para la sociedad y la economía, y destaca las oportunidades que brinda la Inteligencia Artificial.

Lo ha dicho este viernes en el XII Pleno de la Comisión rectora del Sistema de Formación y Cualificación Profesionales de Catalunya, al que ha asistido también la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, y donde Illa ha destacado la importancia de acordar con el sector para "reformar, reformar y reformar".

Ha insistido en el compromiso del Govern con la educación, que defiende que es el futuro de Catalunya, e insiste en la confianza con el sistema educativo catalán pero considera que tiene "recorrido de mejora" a través de un enfoque reformista.

Illa ha puesto en valor la FP, así como el aumento de plazas para estos estudios: "Hasta hace pocos años era la hermana pobre de la educación y del 'quien no pueda hacer nada más que haga Formación Profesional'. Esto ha cambiado en los últimos años, con un impulso importante que yo también quiero reconocer".

Además, ha dicho que sabe que hay una preocupación en cuanto al sistema de acreditación de competencias, algo que asegura que comparte el Govern, y traslada el compromiso del Ejecutivo catalán de "buscar la solución".