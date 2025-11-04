Illa reivindica que una población envejecida es "una riqueza" y un signo de calidad de vida

Archivo - El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en una foto de archivo de Europa Press. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado que tener una población envejecida no es algo negativo sino "una riqueza", un signo de calidad de vida y algo positivo si se prepara bien y se sabe aprovechar, según él.

Lo ha dicho en el acto de homenaje a las 3.000 personas centenarias de Catalunya, celebrado en el Palau de la Generalitat este martes, en el que también ha participado la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, y que ha presentado el actor Joan Pera.

Illa ha remarcado la necesidad de aprender a convivir entre distintas generaciones y de saber aprovechar el "tesoro" del conocimiento y la sabiduría acumulada.

El presidente ha afirmado que, desde 1925, año en que nacieron los homenajeados, las cosas han cambiado "a mejor", tanto a nivel de servicios públicos como de bienestar y libertad, a pesar de las guerras y las situaciones complicadas, en sus palabras.

"UN ÉXITO DE PAÍS"

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha subrayado que es la primera vez que Catalunya alcanza los 3.000 centenarios, que se han multiplicado por 16 en 100 años, lo que ve como no solo un orgullo estadístico sino "un éxito de país".

"Vuestra longevidad es la prueba más viva que el Estado del Bienestar y la ciencia son los principales éxitos colectivos de nuestra sociedad. Las prácticas públicas, la salud, la educación, la vivienda y los servicios sociales dan su fruto. Apostar por el derecho a cuidar y ser cuidado es la mejor inversión que puede hacer una sociedad", ha dicho la consellera a los centenarios presentes.

Martínez Bravo ha destacado la apuesta del Govern por las políticas de personas mayores como las nuevas plazas de residencias públicas o el nuevo modelo de cuidados.

UNA ETAPA "PRECIOSA PARA VIVIR"

La vicepresidenta del Consell de la Gent Gran de Catalunya, Magda Bes, ha animado a vivir la vejez como una etapa "súper especial, preciosa para vivir", aceptando las carencias del cuerpo y aprovechando para hacer aquello que ha quedado pendiente antes de jubilarse.

"Cuídate para tener una buena vejez. Porque si nos cuidamos y tenemos una buena vejez, costaremos menos dinero a la sociedad, por supuesto, pero también nos lo pasaremos mucho mejor cuando seamos mayores", ha concluido.