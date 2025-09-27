Illa reivindica el poder transformador de las mujeres para "frenar la ola reaccionaria"

BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este sábado el poder transformador de la mujer para "frenar la ola reaccionaria que avanza en todo el mundo".

"Si queremos una Catalunya, una España y una Europa justas, debemos seguir persistiendo en la defensa de los derechos de las mujeres sin dar ni un paso atrás", ha dicho al clausurar un acto de la Escola Feminista Dolors Renau del PSC, en la sede del partido.

Illa ha dicho que uno de cada cuatro países notifica un retroceso en los derechos de la mujer, según la ONU, y ha añadido que la proporción de mujeres en el Parlament se ha duplicado pero "representan todavía el 27%".

También ha destacado que Catalunya ocupa el cuarto puesto del índice de género de la UE (casi 6 puntos más que la media europea) y que la brecha salarial está en un 16,7%, el valor más bajo en 16 años: "Vamos por buen camino, es cierto, pero no es suficiente".

Por eso, ha reafirmado el compromiso del Govern con "la lucha por la igualdad de género en todos los ámbitos posibles" y ha asegurado que este compromiso se manifiesta en varios aspectos, como la integración de perspectiva de género en todas las políticas públicas.

Ha pedido contundencia absoluta ante la violencia machista y quienes la niegan: "Existe, y negarla o enmascararla no hace ningún favor a las mujeres; al contrario, las pone en peligro".

Además, ha ensalzado el papel de las mujeres del PSC en todo tipo de cargos y ha considerado que "cuando las mujeres están a la cabeza, el impacto es enormemente positivo" para el partido y toda la sociedad.

CONTRA EL "GENOCIDIO "

Illa ha pedido alzar la voz por lo que ha calificado de genocidio de Israel contra el pueblo palestino: "Es nuestro deber como personas levantar la voz contra la destrucción indiscriminada y la invasión injustificada que se está perpetrando en Gaza".

"Son las mujeres y los niños las principales víctimas de los conflictos y las guerras, como certifica el informe anual del secretario general de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad", ha añadido.

Ha querido homenajear "a todas aquellas mujeres que están viviendo un infierno en la Tierra y, sin embargo, siguen resistiendo", y ha destacado la importancia de que la literatura se haga eco de las historias de mujeres en conflictos bélicos, tras su visita a la Setmana del Llibre en Català.