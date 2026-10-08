Illa reivindica en los Premis Efintec el papel de los instaladores en la transición energética

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la entrega de los Premis Efintec, a 8 de octubre de 2026, en L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). Los Premios EFINTEC 2026 celebrados en Fira Barcelona galardonaron a - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado el papel de los instaladores en la transición energética: "Hablamos mucho de transición energética y de energías renovables, pero al final hay un instalador que lo hace funcionar".

Lo ha dicho en su discurso en los Premis Efintec, que forman parte de la feria organizada por la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (FEGiCAT), a la que ha destacado como una organización "exigente, pero con ideas claras" y con propuestas para avanzar.

Ha destacado el rol de los instaladores en las políticas de adaptación al cambio climático que se están llevando a cabo desde el Govern, en el que considera un "momento de cambios muy importantes que presentan riesgos, pero también presentan oportunidades".

Asimismo, ha emplazado al sector a aprovechar esta etapa para "generar un sentimiento de esperanza e ilusión" y ha remarcado el compromiso de la Generalitat para hacer avanzar las cosas y para generar prosperidad.

También ha defendido la importancia de que el Ejecutivo catalán forme parte de los espacios de decisión europeos para expresar el punto de vista de Catalunya y defender sus "intereses".