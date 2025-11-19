Illa reprocha a Ignacio Garriga (Vox) negociar "en despachos" el relevo de Mazón en Valencia

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reprochado este miércoles al líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, negociar "en despachos" con el PP en Valencia para decidir el relevo del expresidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.

En el pleno del Parlament, Illa ha criticado que Garriga vaya a Valencia para abordar con el PP un relevo que asegura que "deberían resolver los ciudadanos en unas elecciones".

Illa también ha acusado a Vox de acordar con los populares "desmontar" la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) y de pactar a puerta cerrada la reorganización del poder institucional en la Comunitat Valenciana.