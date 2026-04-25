Illa reúne este fin de semana al Govern en Món Sant Benet (Barcelona) en su IV Jornada de Trabajo

Archivo - El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (c), posa a su llegada a la III Trobada del Govern, en Vilar Rural, a 29 de agosto de 2025, en Arnes, Tarragona, Cataluña (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabezará este sábado y este domingo una nueva Jornada de Trabajo del Govern con sus consellers en Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), la cuarta que ha celebrado el Ejecutivo en menos de dos años lejos de la Generalitat.

El sábado a las 10 horas llegarán los miembros del Govern a Món Sant Benet, y a las 11 empezará la reunión a puesta cerrada; el domingo, a las 9.30 horas, el presidente hará una declaración institucional para cerrar la reunión.

Món Sant Benet es un proyecto cultural y turístico de la Fundació Catalunya-La Pedrera y que tiene como principal elemento el monasterio de Sant Benet de Bages, del siglo X, que fue propiedad de la familia del artista Ramon Casas a principios del siglo XX, después de que la actividad monástica terminara en 1835.

POBLET, NÚRIA Y ARNES

Esta es la cuarta ocasión en que Illa reúne a sus consellers en una encuentro de trabajo de fin de semana, y en dos de las tres anteriores ocasiones la localización fue también eclesiástica.

En agosto de 2024, pocos días después de tomar posesión como presidente, Illa encabezó la primera reunión de este tipo en el Monestir de Santa Maria de Poblet, en Vimbodí i Poblet (Tarragona), y en abril de 2025 les reunió en el Santuari de la Vall de Núria, en Queralbs (Girona).

A finales de agosto de 2025 les reunió en Arnes (Tarragona), tras el incendio de ese verano en Paüls y otros municipios del Parc Natural dels Ports.

EL ESCENARIO POLÍTICO

Illa afronta esta reunión del Govern cuando se acerca al ecuador de este mandato, que cumplirá de aquí poco más de 3 meses, y antes de llegar a la mitad de la legislatura busca poder aprobar su primer proyecto de Presupuestos.

Lo intentó en los primeros meses del año cuando, tras pactarlo con los Comuns, aprobó en febrero el proyecto en el Consell Executiu, a la espera de poder cerrar un acuerdo con ERC durante la tramitación parlamentaria.

No lo logró, y los republicanos pactaron con el Govern la retirada del texto, evitando así una derrota parlamentaria, y acordaron negociar unas nuevas cuentas públicas, con el objetivo de que estuvieran aprobadas en el actual periodo de sesiones, que finaliza en julio.

Hasta ahora, ERC ha rebajado sus exigencias respecto a la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, el principal escollo, y se ha abierto a nuevos avances de soberanía equivalentes; esta semana ambas partes han presentado conjuntamente el Consorci d'Inversions, otro de los avances pendientes del acuerdo de investidura.

RODALIES, FINANCIACIÓN E IRÁN

Desde la última reunión, el Ejecutivo ha presentado los acuerdos con el Gobierno y con ERC para la mejora de la financiación autonómica, y para el traspaso de Rodalies, a la vez que ha tenido que hacer frente a la mayor crisis en la red ferroviaria de los últimos años, a la crisis en el sector porcino por la peste porcina africana (PPA), así como a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

El Govern también ha afrontado los problemas de salud del propio presidente, de baja durante casi un mes por una osteomielitis púbica en enero, y de la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, ahora reincorporada, y de la consellera de Salud, de baja desde hace un par de semanas.