Illa secunda el mensaje de Sánchez a Trump: "No a la guerra"

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha secundado el mensaje institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, y en respuesta al presidente estadounidense, Donald Trump: "No a la guerra", ha afirmado el presidente catalán en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El presidente del Gobierno ha trasladado este miércoles que la posición de España en este conflicto es 'No a la guerra' y ha asegurado que no teme las "represalias" por mantener esta postura.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo catalán se refirió el martes en estos términos al mensaje de Trump: "No somos amigos de recibir ninguna coacción de nadie. Tenemos las ideas claras, respetamos a todo el mundo y sabemos cómo defender los intereses de Catalunya", dijo en relación a los intereses económicos de las empresas catalanas.