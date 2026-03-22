Illa sitúa como "línea roja" no perder inversiones destinadas a políticas de vivienda

Archivo - El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante una rueda de prensa (archivo) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha situado este domingo como una "línea roja" de su ejecutivo no perder inversiones destinadas a políticas de vivienda y ha abogado por activar todo el mercado de la construcción.

Lo ha dicho durante el acto de bienvenida a adjudicatarios de una nueva promoción de viviendas públicas en El Masnou (Barcelona), al que también han asistido el alcalde de la localidad, Jaume Oliveras; el vicepresidente ejecutivo del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón, y el regidor de vivienda del municipio, Artur Gual, además de algunos de los adjudicatarios de esta promoción.

Illa ha defendido que para desplegar políticas de vivienda hacen falta recursos y ha fijado como prioridad estas inversiones: "Ahora que se habla tanto de líneas rojas y todo el mundo pone, yo pongo pocas. Una en esta materia. No podemos perder ni un solo euro que vaya destinado a políticas de vivienda", ha insistido.

También ha sostenido que para tener estos recursos las administraciones públicas deben tener una "fiscalidad justa", por lo que ha defendido que los impuestos se deben pagar puesto que sirven para proyectos como este que fortalecen la vivienda social y que, ha dicho, no son viviendas de segunda sino de primera en todos los aspectos.

Además, ha reivindicado intervenir el mercado de vivienda ante los desequilibrios porque "el mercado no solo no lo resolverá sino que lo empeorará", por lo que considera que las administraciones deben actuar.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Se ha referido al contexto internacional y la guerra en Oriente Medio, una situación que ha calificado como de mucha incertidumbre, aunque ha afirmado que "hay oportunidades, también".

"Los momentos de cambio presentan riesgos, también plantean oportunidades", ha remarcado, y ha hecho un llamamiento a tener esperanza ante el sentimiento de miedo por los riesgos.

ADMINISTRACIONES

Oliveras ha agradecido el trabajo del AMB y la Generalitat en el proyecto y ha pedido "agilizar procesos" para que la administración sea más eficaz y menos burocrática ante la situación de la vivienda y, por su parte, Gual ha apelado a la colaboración entre administraciones para abordar el acceso a la vivienda.

Por otro lado, Balmón ha asegurado que el papel de los poderes públicos es "muy importante", y ha añadido que la responsabilidad de las administraciones es hacerlo lo mejor posible para intentar corregir aquello a lo que el mercado no da respuesta.