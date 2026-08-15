Illa traslada "toda la solidaridad" de Catalunya con Granada y los afectados por el terremoto

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado "toda la solidaridad" de Catalunya con Granada y con las personas afectadas por el terremoto de la madrugada de este sábado en la ciudad y en el área metropolitana.

En un mensaje en 'X' este sábado, recogido por Europa Press, ha afirmado que ha trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "todo el apoyo" y añade que están pendientes de la evolución.

Un terremoto de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín se ha dejado sentir ampliamente entre la población durante la madrugada de este sábado y, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha producido a las 01:04 horas, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.