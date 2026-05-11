Illa ve una "buena noticia" que la mujer en el Clínic de Barcelona diera negativo en hantavirus

Meritxell Budó, Salvador Illa, Esther Niubó y David Bote este lunes antes del acto de firma del acuerdo - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, considera una "buena noticia" que la mujer catalana identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional, que está en el Hospital Clínic de Barcelona, haya dado negativo en la primera prueba PCR, y reitera la colaboración y lealtad institucional de la Generalitat.

"Se deben seguir los protocolos. Se tiene que hacer una segunda PCR y tiene que hacer un confinamiento, que también agradezco", ha dicho este lunes en la firma del acuerdo con entidades municipalistas para reformar y mejorar los centros educativos públicos, con la consellera de Educación, Esther Niubó, la presidenta de la ACM, Meritxell Budó, y el presidente de la FMC, David Bote.

Ha mostrado su agradecimiento a los profesionales sanitarios y no sanitarios que este fin de semana y este mismo lunes están trabajando en la situación provocada por el hantavirus; destaca el dispositivo organizado en Tenerife y remarca la "importancia de los servicios públicos y de trabajar juntas las instituciones".