Illa ve en Sant Jordi un ejemplo "tan necesario" de fraternidad y humanidad de Catalunya al mundo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la declaración institucional por la Diada de Sant Jordi - GENERALITAT

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Geeralitat, Salvador Illa, ha expresado este jueves durante la diada de Sant Jordi que, con ella, Catalunya muestra al mundo entero un ejemplo "tan necesario hoy" de fraternidad y de humanidad y ha destacado que los termómetros económicos y morales demuestran que el futuro en Catalunya es bueno.

"En Catalunya nos guía una máxima moral irrenunciable: todas las personas que viven y trabajan en nuestro país merecen la misma dignidad, los mismos derechos y oportunidades, los mismos deberes y responsabilidades", ha dicho Illa en una declaración institucional por la diada, donde ha puesto en valor el proceso de regularización de migrantes y las políticas en vivienda del Govern.

Ha vinculado Sant Jordi a la "expresión alegre de todo un país" de vínculos humanos y ha deseado una buena diada a todos los catalanes y catalanas.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)