Illa visita en Preixens (Lleida) el Ayuntamiento y las piscinas municipales

Illa con el alcalde en el Ayuntamiento - GENERALITAT DE CATALUNYA - RUBÉN MORENO

LLEIDA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado Preixens (Lleida) este sábado, para acudir al Ayuntamiento y a las piscinas municipales.

En las dos visitas ha estado acompañado por el alcalde, Joan Eroles, informa el Govern en un comunicado.

Este viernes y sábado, Illa ha estado en Os de Balaguer (Lleida), donde ha encabezado la V Trobada del Govern, que se ha hecho en el Monestir de les Avellanes.