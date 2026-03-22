El IMLCFC convoca jornadas de puertas abiertas para futuros médicos residentes

Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya - GENERALITAT

BARCELONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) convoca dos jornadas de puertas abiertas para dar a conocer esta especialidad de plazas de médico interino residente (MIR), de cara a la elección que, a partir del 23 de abril, deben realizar las personas que han aprobado la convocatoria de plazas MIR.

El IMLCFC es la unida docente de medicina forense más grande de España y cuenta con cuatro plazas para médicos interinos residentes, informa la Generalitat en un comunicado este domingo.

Las jornadas de puertas abiertas serán en las instalaciones del instituto en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, una primera presencial el próximo miércoles 24 de marzo y otra en formato telemático el jueves 27 de marzo, ambas a las 11 horas.

En las jornadas participarán el director del IMLCFC, Eneko Barbería; el jefe de estudios, Ignasi Galtés, y los tutores MIR Montse Vilella y Santiago Crespo.

Barbería ha destacado la "potencia" del instituto que, dice, hace muy interesante el aprendizaje de los futuros residentes, con más de 100.000 actuaciones anuales, 4.500 autopsias, más de 40.000 lesionados que se valoran y más de 10.000 valoraciones psiquiátricas.