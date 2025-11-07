Imma Solé (Protecció Civil) prevé una "mejor gestión de emergencias" con las alertas menos invasivas

Archivo - La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, durante una prueba de envío masivo de mensajes a teléfonos móviles inteligentes para alertar de emergencias. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora de Protecció Civil en Catalunya, Imma Solé, ha asegurado que las futuras alertas menos invasivas, que el Ministerio de Interior está preparando para emitir avisos ante situaciones que no impliquen un riesgo inminente, permitirán más graduación a la hora de avisar a la ciudadanía y una "mejor gestión de las emergencias".

Esta herramienta, que en poco tiempo se empezará a probar y a testar en Catalunya, según Solé, permitirán ofrecer un "preaviso" antes de que suceda alguna cosa muy grave, por lo que las actuales Es-Alert --como la que se envió este miércoles ante el episodio de lluvias del jueves-- se utilizarán en caso de riesgo grave para la ciudadanía, indica Solé en una entrevista concedida a Europa Press este viernes.

"Lo tenemos que implantar y testar. No es banal. Es importante que la conozcamos, que la gente esté preparada, que las operadoras telefónicas preparen sus antenas y que los teléfonos reconozcan este envío de alerta", ha explicado Solé, que ha asegurado que tendrán un sonido diferente respecto al que se usa actualmente.

De hecho, ha añadido que las actuales Es-Alert empezaron a funcionar en febrero de 2023 y Protecció Civil ha organizado simulacros desde entonces hasta este 2025, con pruebas generalizadas para ir perfeccionando el sistema, así como para integrarlas poco a poco y que la gente se familiarice, según ella.

ES-ALERT DE ESTE MIÉRCOLES

"Somos conscientes de que las alertas ponen nerviosa a la gente", ha subrayado Solé, que ha asegurado que, en el caso de este miércoles, se envió la Es-Alert para que la gente estuviera preparada y empleara los consejos de autoprotección durante la mañana del jueves.

En este sentido, a pesar de que las previsiones indicaban que las lluvias serían de poco tiempo, no se podía descartar que localmente se produjeran acumulaciones de agua importantes.

Por ello, ha puesto en valor que Protecció Civil tomara la decisión de enviar las alertas el miércoles por la noche y no el jueves por la mañana, ya que esto permitió que la gente tuviera la información desde mucho antes para poder organizarse y así pedir prudencia a la ciudadanía a la hora de realizar desplazamientos.

Respecto a si Protecció Civil ha enviado más alertas desde la Dana en la Comunidad Valenciana hace un año, Solé ha negado que esto sea así, pero ha reconocido que un suceso como ese golpeó con contundencia a todo el mundo y sirvió para darse cuenta de que el clima y los fenómenos meteorológicos pueden ser muy duros: "Todos estamos más vigilantes desde ese suceso tan grave".